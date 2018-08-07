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Число браков в России сократилось за 10 лет на 17%
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    Число браков в России сократилось за 10 лет на 17%

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    Число браков в России сократилось за 10 лет на 17%

    Москва, 7 августа. В Федеральной службе государственной статистики рассказали, как изменилось число заключаемых в России браков за последние 10 лет. Согласно данным ведомства, показатель снизился на 17%.

    Уточняется, что в 2017 году в России было заключено 1 049 735 браков. При этом в 2007 году россияне сыграли на 16,9% больше свадеб: количество заключенных десять лет назад браков составляло 1 262 500, передает RT.

    При этом в 2018 году специалисты также фиксируют сокращение числа свадеб. За первые полгода россияне заключили 381 тысячу браков, что на 7,2% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2017 года.

    Ранее, как передавало издание «ФедералПресс», Госдума отклонила законопроект, предлагавший приравнять сожительство к официальному браку. «Фактическими брачными отношениями» депутаты предлагали считать ведение общего хозяйства и совместное проживание в течение пяти лет.

    Автор: Василий Котов
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