Сирия: российские наблюдатели зафиксировали 12 нарушений режима тишины в Алеппо и Латакии

Москва, 7 августа. Российские наблюдатели зафиксировали в Сирии за последние сутки 12 случаев нарушения режима прекращения огня, сообщили в министерстве обороны России.

В Минобороны РФ оценили обстановку в Сирии как стабильную.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — 5, Алеппо — 7», — рассказали в в российском ведомстве.

Турецкие наблюдатели зафиксировали за сутки только два нарушения режима тишины. Оба были совершены на территории провинции Идлиб.

Ранее сообщалось, что большая часть мирных жителей в свое время бежавших от войны вернулись в город Эль-Ганто сирийской провинции Хомс.