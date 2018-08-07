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Сирия: российские наблюдатели зафиксировали 12 нарушений режима тишины в Алеппо и Латакии
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    Сирия: российские наблюдатели зафиксировали 12 нарушений режима тишины в Алеппо и Латакии

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    Сирия: российские наблюдатели зафиксировали 12 нарушений режима тишины в Алеппо и Латакии

    Москва, 7 августа. Российские наблюдатели зафиксировали в Сирии за последние сутки 12 случаев нарушения режима прекращения огня, сообщили в министерстве обороны России.

    В Минобороны РФ оценили обстановку в Сирии как стабильную.

    «Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — 5, Алеппо — 7»,  — рассказали в в российском ведомстве.

    Турецкие наблюдатели зафиксировали за сутки только два нарушения режима тишины. Оба были совершены на территории провинции Идлиб.

    Сирия: российские наблюдатели зафиксировали 12 нарушений режима тишины в Алеппо и Латакии

    Ранее сообщалось, что большая часть мирных жителей в свое время бежавших от войны вернулись в город Эль-Ганто сирийской провинции Хомс.

    Автор: Катерина Иванова
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