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Сирия: собрание перемещенных лиц прошло в провинции Эль-Кунейтра
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    Сирия: собрание перемещенных лиц прошло в провинции Эль-Кунейтра

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    Сирия: собрание перемещенных лиц прошло в провинции Эль-Кунейтра

    Дамаск, 7 августа. Собрание внутренне перемещенных лиц прошло в сирийской провинции Эль-Кунейтра, недавно освобожденной от террористических группировок. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

    В рамках мероприятия в административном центре провинции Эль-Кунейтра была развернута специальная палатка для сирийских беженцев. На встрече присутствовали жители освобожденных от незаконных вооруженных формирований городов и населенных пунктов Кунейтры. Кроме того, пришли те, кому удалось пережить кризис, не покидая родные дома.

    В распоряжении ФАН появилось видео с места событий:

    Напомним, что участники радикальных группировок продолжают сдавать оружие в Эль-Кунейтре. Так, десятки бывших боевиков из населенного пункта Айн-эль-Тина решили перейти под юрисдикцию сирийского правительства.

    Совсем недавно подразделениям Сирийской арабской армии (САА) и союзным силам удалось полностью освободить от террористических формирований провинции Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. Часть населенных пунктов была освобождена мирным путем, что позволило избежать ненужных человеческих жертв.    

    Сирия: собрание перемещенных лиц прошло в провинции Эль-Кунейтра

    При участии сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сирийским властям удалось заключить соглашение с главарями незаконных вооруженных формирований. В рамках достигнутых договоренностей, боевики, пожелавшие остаться в провинции, обязаны были сложить оружие и пройти процедуру урегулирования статуса, что давало им право получить гарантированную сирийским президентом Башаром Асадом амнистию.

    Боевики, отказавшиеся идти на перемирие с официальным Дамаском, могли беспрепятственно покинуть провинцию вместе с женами и детьми, чтобы выехать на территорию зоны деэскалации «Идлиб».

    Автор: Мохамад Жарбуа
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