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Марадона рассказал, что мешает ему работать с брестским «Динамо»
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    Марадона рассказал, что мешает ему работать с брестским «Динамо»

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    Марадона рассказал, что мешает ему работать с брестским «Динамо»

    Брест, 7 августа. Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона пожаловался на зубную боль. По словам легендарного аргентинца, походы к стоматологу мешают ему работать с футбольной командой. Об этом знаменитый нападающий написал на своей странице в социальной сети Instagram.

    Функционер рассказал, что идет на поправку после двух стоматологических операций и вскоре приступит к просмотру футболистов для брестского «Динамо».

    «Правда заключается в том, что рынок взлетел, и я не могу конкурировать с более обеспеченными лидерами, а тем более делать это с такой болью во рту. Сейчас я хочу восстановиться на пять баллов, поэтому не принимаю приглашения в студии и на шоу», — отметил Марадона.

    При этом он напомнил, что с брестским клубом его связывает трехлетнее соглашение, пишет News.ru.

    Как ранее сообщала «Газета.Ru», клуб Марадоны вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

    Автор: Дана Балан
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