Марадона рассказал, что мешает ему работать с брестским «Динамо»

Брест, 7 августа. Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона пожаловался на зубную боль. По словам легендарного аргентинца, походы к стоматологу мешают ему работать с футбольной командой. Об этом знаменитый нападающий написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Функционер рассказал, что идет на поправку после двух стоматологических операций и вскоре приступит к просмотру футболистов для брестского «Динамо».

«Правда заключается в том, что рынок взлетел, и я не могу конкурировать с более обеспеченными лидерами, а тем более делать это с такой болью во рту. Сейчас я хочу восстановиться на пять баллов, поэтому не принимаю приглашения в студии и на шоу», — отметил Марадона.

При этом он напомнил, что с брестским клубом его связывает трехлетнее соглашение, пишет News.ru.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», клуб Марадоны вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы.