Мало не покажется: экс-депутат Рады предупредил о катастрофических последствиях отмены поездов с Украины в РФ

Украинская экономика окончательно рухнет в случае закрытия границы с Россией, в этом уверен депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук, сделавший соответствующее заявление в эфире телеканала «112 Украина».

Заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что Киев рассматривает возможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией, вызвало резкую критику со стороны многих украинских политиков. Крайне резко высказался по этому поводу даже не замеченный в особой любви к России депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Он заявил, что в случае принятия такого решения гражданам Украины, работающим в РФ, придется добираться домой «почтой» или «бандеролью».

Еще более резкую характеристику идее Омеляна дал известный украинский политик, экс-депутат Рады Владимир Олейник, по словам которого последствия такого решения будут поистине катастрофическими.

«Такое впечатление, что кабинет министров [Украины] и отдельные члены этой шайки создали ликвидационную комиссию по Украине, — отметил Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей. — Похоже, они хотят ликвидировать Украину как государство».

По словам экс-депутата Рады, нынешних киевских руководителей совершенно не волнует, что подобное решение в первую очередь противоречит национальным интересам Украины.

«Каждый из них понимает национальные интересы по-своему, — продолжил Олейник. — Для Омеляна — это возможность выслужиться перед Западом и показать, что он такой крутой политик, что поддерживает санкции против России даже в ущерб самой Украине. А вот для граждан Украины — это катастрофа!»

По словам Владимира Олейника, во-первых, для миллионов украинцев поезд — это единственный доступный способ приехать в Россию на заработки. А во-вторых, железная дорога — это серьезная коммуникация для поставок грузов на саму Украину.

«Так что убытки будут миллиардные. Десятки миллиардов. Как их компенсировать? Никто не знает, — отметил экс-депутат Рады. — Но Омеляну и его сторонникам реально плевать на экономику Украины. Они думают лишь о том, как бы сохранить себя у власти. А подобная риторика вызовет, конечно, определенные положительные эмоции со стороны вашингтонских кураторов Киева».

По словам Олейника, в ответ на такую прыть в Вашингтоне наверняка скажут: «Молодцы ребята! Разрушая экономику Украины, самое главное — попытаться нанести ущерб России!»

Но последствия такой политики будут чудовищными, предупреждает экс-депутат Рады.

«Если Россия примет в ответ зеркальные меры, то мало не покажется никому. Поэтому многие воспринимают предложение Омеляна не только как экономически невыгодное для Украины, но еще и как крайне опасное с точки зрения возможного социального взрыва», — подчеркнул собеседник ФАН.

По словам Олейника, те, кто после закрытия железнодорожного сообщения с Россией останется на Украине без работы, наверняка придут к самому Омеляну, а также к президенту Украины Петру Порошенко и главе кабмина Владимиру Гройсману.

«Они придут, требуя работу. А работы-то нет. А значит, Украину ждет катастрофа и очередной социальный взрыв. Так что это просто классика, как говорится: кого господь хочет наказать, того сначала лишает разума. Похоже, с киевскими властями так и произошло, поэтому они так действуют», — резюмировал Владимир Олейник.

Ранее, выступая в Раде, депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что закрытие железнодорожного сообщения с Россией ударит в первую очередь по украинским гастарбайтерам, а также нанесет удар украинской экономике.

«Миллионы украинцев <…> работают на территории Российской Федерации. И если завтра, условно говоря, границы закроют, то как людям добираться до дома: почтой, бандеролью?» — заявил Мосийчук, по словам которого это приведет к окончательному краху и так находящейся в стагнации украинской экономики.

С критикой предложения Омеляна также выступил заместитель министра Украины по делам так называемых «временно оккупированных территорий» Георгий Тука и бывший премьер-министр страны Николай Азаров.