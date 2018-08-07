ВСУ за минувшие сутки выпустили свыше 110 мин и снарядов по югу ДНР

Донецк, 7 августа. ВСУ за минувшие сутки шесть раз нарушили режим тишины, выпустив по территории ДНР более 110 мин и снарядов, сообщил представитель республики в СЦКК Руслан Якубов.

Украинские силовики выпустили по территории республики 114 боеприпасов. Огонь велся по поселкам Старомихайловка, Гольмовский, Ясное, селам Набережное и Коминтерново на юге ДНР. ВСУ использовали гранатометы, минометы, зенитные установки и стрелковое оружие.

В поселке Гольмовский повреждено здание местного совета и три жилых дома. Ранее сообщалось, что на шахте «Волынское» произошло обрушение. Спасателям Донецкой республики удалось поднять на поверхность 14 из 16 шахтеров. Еще двух горняков продолжают искать.