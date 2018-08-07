Киев, 7 августа. Президент Украины Петр Порошенко за полчаса до выхода в эфир сюжета о его отпуске в испанской Марбелье лично позвонил корреспонденту ТСН Ольге Василевской, чтобы опровергнуть эту информацию.

Об этом говорится на сайте телекомпании. Отмечается, что пресс-служба украинского президента сообщила главе государства, что корреспондент анонсировала выпуск на своей странице в социальной сети Facebook. Она написала, что в поисках Порошенко поднялась на самую высокую гору в Марбелье. Порошенко лично позвонил журналистке, чтобы оправдаться за отдых в Испании.

По его словам, сейчас он находится на рабочем месте в Киеве. Офис расположен по улице Банковая. По словам Порошенко, он рад, что благодаря его «скромной персоне» и за «счет крупнейшего олигарха» журналист смогла посетить Испанию и отдохнуть там.

При этом Порошенко подчеркнул, что не отдыхал в Испании, и при посещение этой страны раньше, кроме Мадрида и Сантьяго-де-Компостела, нигде не был. Корреспондент спросила у президента, есть у него вилла в Марбелье и что президентский самолет делал в Вене восемь дней. В ответ Порошенко положил трубку.

Напомним, ранее СМИ писали, что Порошенко неделю не появляется на рабочем месте.