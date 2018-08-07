Меню
Весь мир
Французская разведка задержала мужчину, собиравшегося примкнуть к террористам в Сирии
Происшествия
Стала известна причина драки с участием звезды фильма «Такси» в московском караоке-баре
Следующая новость
Загрузка...

    Французская разведка задержала мужчину, собиравшегося примкнуть к террористам в Сирии

    44

    Французская разведка задержала мужчину, собиравшегося примкнуть к террористам в Сирии

    Париж, 7 августа. Сотрудники центрального управления внутренней разведки Франции задержали 45-летнего мужчину, намеревавшегося отправиться в Сирийскую Арабскую Республику (САР), чтобы примкнуть к террористам.

    По данным французского телеканала BFM TV, антитеррористическую операцию провели в департаменте Эро на юге Франции еще в середине мая, однако обнародовали информацию только сейчас.

    Представители французской разведки сообщили, что мужчина собирался добраться до Сирии на собственной яхте вместе с десятилетней дочерью. К ним также должен был присоединиться молодой человек, который был задержан в конце мая на юго-востоке Франции.

    Мужчин обвинили в заговоре с целью терроризма, после чего заключили под стражу.

    По данным издания Le Journal du Dimanche со ссылкой на данные французской разведки, в сирийско-иракской зоне в данный момент находятся свыше 700 французских боевиков. Часть из них воюет на территориях, где расположены последние очаги сопротивления террористической группировки ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ).

    Ранее стало известно, что боевики незаконных вооруженных формирований, ведущие свою деятельность на территории Идлибской зоны деэскалации в Сирии, продолжают обстрелы мирного населения, несмотря на установленный режим тишины.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.