Французская разведка задержала мужчину, собиравшегося примкнуть к террористам в Сирии

Париж, 7 августа. Сотрудники центрального управления внутренней разведки Франции задержали 45-летнего мужчину, намеревавшегося отправиться в Сирийскую Арабскую Республику (САР), чтобы примкнуть к террористам.

По данным французского телеканала BFM TV, антитеррористическую операцию провели в департаменте Эро на юге Франции еще в середине мая, однако обнародовали информацию только сейчас.

Представители французской разведки сообщили, что мужчина собирался добраться до Сирии на собственной яхте вместе с десятилетней дочерью. К ним также должен был присоединиться молодой человек, который был задержан в конце мая на юго-востоке Франции.

Мужчин обвинили в заговоре с целью терроризма, после чего заключили под стражу.

По данным издания Le Journal du Dimanche со ссылкой на данные французской разведки, в сирийско-иракской зоне в данный момент находятся свыше 700 французских боевиков. Часть из них воюет на территориях, где расположены последние очаги сопротивления террористической группировки ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ).

Ранее стало известно, что боевики незаконных вооруженных формирований, ведущие свою деятельность на территории Идлибской зоны деэскалации в Сирии, продолжают обстрелы мирного населения, несмотря на установленный режим тишины.

1 Организация запрещена на территории РФ.