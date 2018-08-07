СКР возбудил еще три дела после артобстрела со стороны ВСУ в Донбассе

Москва, 7 августа. Следственный комитет Российской Федерации возбудил еще три дела о применении военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) запрещенных средств и способов ведения войны после артиллерийских обстрелов поселка Оленовка под Докучаевском и населенного пункта Сигнальное в Донецке, в результате которых были ранены две женщины. Об этом во вторник заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Согласно данным следствия, из-за артобстрелов со стороны ВСУ указанных населенных пунктов получили ранения две мирные жительницы Донецкой народной республики (ДНР) 1953 и 1962 годов рождения​​​.

«В связи с этим возбуждены еще три уголовных дела о «применение запрещенных средств и методов ведения войны», — подчеркнула представитель ведомства.

Петренко добавила, что на данный момент устанавливаются причастные к совершению преступлений лица.

Как сообщала «Газета.Ru», украинские власти в апреле 2014 года объявили о начале военной операции против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале 2014 года.