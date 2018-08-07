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СКР возбудил еще три дела после артобстрела со стороны ВСУ в Донбассе
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    СКР возбудил еще три дела после артобстрела со стороны ВСУ в Донбассе

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    СКР возбудил еще три дела после артобстрела со стороны ВСУ в Донбассе

    Москва, 7 августа. Следственный комитет Российской Федерации возбудил еще три дела о применении военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) запрещенных средств и способов ведения войны после артиллерийских обстрелов поселка Оленовка под Докучаевском и населенного пункта Сигнальное в Донецке, в результате которых были ранены две женщины. Об этом во вторник заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    Согласно данным следствия, из-за артобстрелов со стороны ВСУ указанных населенных пунктов получили ранения две мирные жительницы Донецкой народной республики (ДНР) 1953 и 1962 годов рождения​​​.

    «В связи с этим возбуждены еще три уголовных дела о «применение запрещенных средств и методов ведения войны», — подчеркнула представитель ведомства.

    Петренко добавила, что на данный момент устанавливаются причастные к совершению преступлений лица.

    Как сообщала «Газета.Ru», украинские власти в апреле 2014 года объявили о начале военной операции против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале 2014 года.

    Автор: Дана Балан
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