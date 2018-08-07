Актера Ивана Бортника госпитализировали в Москве с переломом и внутренним кровотечением

Москва, 7 августа. Известный российский актер Иван Бортник попал в московскую больницу с подозрением на инфаркт. После обследования медики не подтвердили предварительный диагноз, сообщил Telegram-канал 112.

У народного артиста обнаружили перелом бедра и внутреннее кровотечение. Обстоятельства, при которых актер получил травму, не раскрываются. Ранее СМИ сообщили о том, что Бортник попал в больницу вечером 6 августа.

Ивану Бортнику 79 лет, он известен по фильмам «Родня», «Око за око», популярным сериалам «Сонька Золотая Ручка» и «Место встречи изменить нельзя», где сыграл бандита по кличке «Промокашка». Актер с 1967 года работает в Театре на Таганке в Москве. Ему присвоили звание народного артиста в 2000 году.