Порошенко испугался «вмешательства» России в украинские выборы

Киев, 7 августа. Президент Украины Петр Порошенко озаботился возможным «вмешательством» России в предстоящие выборы на Украине. Он поручил Совету национальной безопасности и обороны собрать специальное заседание.

По его словам, западные страны якобы не сомневаются, что Россия подготавливает все возможное для вмешательства в украинские выборы. Порошенко на своей странице в Facebook отметил, что вместе с Евросоюзом и США готов противодействовать «гибридным вызовам свободного демократического волеизъявления» граждан Украины.

Отметим, что российские власти неоднократно заявляли, что все разговоры о вмешательстве России в дела Украины — надуманы. По словам экспертов, Порошенко специально нагнетает ситуацию перед выборами президента, чтобы сохранить свой пост.

6 августа стало известно, что Совет Европы наймет международных и национальных консультантов для анализа работы украинских СМИ во время выборов. Европейские чиновники уверены, что Киев будет оказывать влияние на украинские СМИ, а сами выборы пройдут с нарушениями.

Напомним, что первый тур президентских выборов на Украине пройдет 31 марта 2019 года.