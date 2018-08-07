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Порошенко испугался «вмешательства» России в украинские выборы
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    Порошенко испугался «вмешательства» России в украинские выборы

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    Порошенко испугался «вмешательства» России в украинские выборы

    Киев, 7 августа. Президент Украины Петр Порошенко озаботился возможным «вмешательством» России в предстоящие выборы на Украине. Он поручил Совету национальной безопасности и обороны собрать специальное заседание.

    По его словам, западные страны якобы не сомневаются, что Россия подготавливает все возможное для вмешательства в украинские выборы. Порошенко на своей странице в Facebook отметил, что вместе с Евросоюзом и США готов  противодействовать «гибридным вызовам свободного демократического волеизъявления» граждан Украины.

    Отметим, что российские власти неоднократно заявляли, что все разговоры о вмешательстве России в дела Украины — надуманы.  По словам экспертов, Порошенко специально нагнетает ситуацию перед выборами президента, чтобы сохранить свой пост.

    6 августа стало известно, что Совет Европы наймет международных и национальных консультантов для анализа работы украинских СМИ во время выборов. Европейские чиновники уверены, что Киев будет оказывать влияние на украинские СМИ, а сами выборы пройдут с нарушениями.

    Напомним, что первый тур президентских выборов на Украине пройдет 31 марта 2019 года. 

    Автор: Денис Коробейников
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