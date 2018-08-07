Голодец помогла упавшей в обморок американке на форуме FISU в Красноярске

Москва, 7 августа. На торжественной церемонии открытия форума Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Красноярске одна из представительниц делегации США упала в обморок. Ей на помощь пришла вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Девушка стояла с американским флагом. Неожиданно ей стало плохо. Первыми помощь американке оказали Голодец и президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин, передает РИА Новости.

Позднее организаторы форума уточнили, что с представительницей делегации США все в порядке, девушка пришла в себя.

Форум Международной федерации студенческого спорта продолжит работу в Красноярске до пятницы. Он проводится каждые два года. Основная задача мероприятия — популяризация идей молодежного спорта по всему миру, укрепление международного сотрудничества и поддержка студенческих проектов в данной сфере.

Форум проводится в Красноярске в преддверии Всемирной зимней Универсиады, которая пройдет в городе со 2 по 12 марта 2019 года.