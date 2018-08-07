Пилот пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing найден на Тайване — СМИ

Синьбэй, 7 августа. На Тайване обнаружен мужчина, который может быть Захари Ахмадом Шахом — пилотом пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing.

Мужчину обнаружили около реки Таншу. Он находился в бессознательном состоянии. Его госпитализировали в одну из больниц Тайбэя.

Как пишет World news daily report, обнаруженный незнакомец страдает регрессивной амнезией, вызванной стрессом. По некоторым данным, у него сняли отпечатки пальцев, что позволило установить личность — он оказался пилотом пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing. Однако официального подтверждения этой информации нет. Сам мужчина назвать свое имя на данный момент не в состоянии.

Малайзийский Boeing пропал 8 марта 2014 года во время перелета из Куала-Лумпура в Пекин. Самолет перестал выходить на связь, пересекая воздушное пространство над Индийским океаном. На борту судна находились 239 человек. О его судьбе по-прежнему ничего не известно. Ранее удавалось лишь найти предполагаемые обломки воздушного судна.