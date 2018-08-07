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Ученые предсказали превращение Земли в «теплицу» из-за повышения температуры
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    Ученые предсказали превращение Земли в «теплицу» из-за повышения температуры

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    Ученые предсказали превращение Земли в «теплицу» из-за повышения температуры

    Москва, 7 августа. Группа ученых рассказала, что в будущем Земля превратится в огромную «теплицу». Группа ученых пришла к выводу, что даже при соблюдении всех условий Парижского соглашения по климату, средняя температура планеты будет держаться на уровне выше на 4–5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

    Как пишет EurekAlert!, в результате этого Земля может превратиться в большую «теплицу», некоторые районы планеты станут непригодными для жизни человека.

    Ученые объяснили, что, кроме парникового эффекта, есть много других процессов, которые губят экологию и повлияют на климат Земли. Они «разогревают» атмосферу. К числу таких процессов эксперты отнесли таяние вечной мерзлоты, подъем метана со дна океана, а также уменьшение объемов поглощаемого сушей и океаном углерода.

    Кроме того, отрицательно на планете сказывается рост интенсивности бактериального дыхания, уменьшение лесных массивов в бассейне реки Амазонки и так далее.

    Ученые предсказали превращение Земли в «теплицу» из-за повышения температуры

    Автор: Алия Садыкова
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