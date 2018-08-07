Российские производители предупредили о росте цен на колбасы и полуфабрикаты

Москва, 7 августа. Сразу несколько крупных мясопереработчиков, в том числе «Останкино» и «Дымов», сообщили о стремительном росте закупочных цен на сырье. Представители предприятий предупредили, что в будущем цены на мясные продукты могут вырасти до 12 процентов.

Как заявила исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина, в течение последнего времени существенно увеличились сроки поставок сырья, а поставщики уже стали реализовывать мясо дороже, чем по соглашению. Например, свиная лопатка подорожала на 53% с января текущего года, отметила она.

Представитель фирмы «Мираторг» объяснил рост цен теплой погодой летом, а глава Agrifood Strategies Альберт Давлеев заявил об увеличении цен на корм, пишут «Ведомости».

Помимо этого, СМИ обращают внимание на то, что цены растут в результате уменьшения конкуренции на рынке после введенного в декабре 2017 года запрета на ввоз в РФ бразильского мяса, сообщает «ФедералПресс».

Также отмечается, что на ситуацию на рынке повлияла вспышка африканской чумы свиней.