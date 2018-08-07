Роскачество выявило нарушения в 60 % школьной формы для мальчиков

Москва, 7 августа. Более половины школьных брюк для мальчиков изготовлены с нарушениями. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Роскачеством совместно с Минпромторгом.

Согласно ему, разного рода нарушения были выявлены в 60%проверенных образцов.

«Исследование подтвердило проблему качества поступающих тканей и недостоверной маркировки», — отметили эксперты Роскачества.

При этом они уточнили, что два года назад доля данного товара, произведенного с нарушениями, была больше 80%.

Исследование проводилось в 27 регионов РФ. Эксперты проверяли школьные брюки самых популярных на рынке брендов. Оценке специалистов подверглись изделия стоимостью от 500 до 3890 рублей. Большая часть брюк была произведена в России.

В основном проверенные образцы не отвечали требованиям гигроскопичности — способности ткани впитывать и удерживать влагу. Данная проблема была выявлена в 22 изделиях. Плохая воздухопроницаемость была выявлена в 14 из 62 товаров.

Тем не менее, как отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, результаты исследования демонстрируют позитивную динамику: с 2016 года качество доступной на российском рынке школьной формы повысилось на 20%.

Ранее, как передавала «Газета.ру», специалисты Роскачества выяснили, в каких регионах России пекут самый качественный и вкусный белый хлеб.