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Роскачество выявило нарушения в 60 % школьной формы для мальчиков
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    Роскачество выявило нарушения в 60 % школьной формы для мальчиков

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    Роскачество выявило нарушения в 60 % школьной формы для мальчиков

    Москва, 7 августа. Более половины школьных брюк для мальчиков изготовлены с нарушениями. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Роскачеством совместно с Минпромторгом.

    Согласно ему, разного рода нарушения были выявлены в 60%проверенных образцов.

    «Исследование подтвердило проблему качества поступающих тканей и недостоверной маркировки», — отметили эксперты Роскачества.

    При этом они уточнили, что два года назад доля данного товара, произведенного с нарушениями, была больше 80%.

    Роскачество выявило нарушения в 60 % школьной формы для мальчиков

    Исследование проводилось в 27 регионов РФ. Эксперты проверяли школьные брюки самых популярных на рынке брендов. Оценке специалистов подверглись изделия стоимостью от 500 до 3890 рублей. Большая часть брюк была произведена в России.

    В основном проверенные образцы не отвечали требованиям гигроскопичности — способности ткани впитывать и удерживать влагу. Данная проблема была выявлена в 22 изделиях. Плохая воздухопроницаемость была выявлена в 14 из 62 товаров.

    Тем не менее, как отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, результаты исследования демонстрируют позитивную динамику: с 2016 года качество доступной на российском рынке школьной формы повысилось на 20%.

    Ранее, как передавала «Газета.ру», специалисты Роскачества выяснили, в каких регионах России пекут самый качественный и вкусный белый хлеб.

    Автор: Василий Котов
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