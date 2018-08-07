Сирия: боевики продолжают сдавать оружие на востоке Даръа — видео ФАН

Дамаск, 7 августа. Участники незаконных вооруженных формирований в сирийском городе Ат-Тайба в провинции Даръа проходят урегулирование статуса, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в республике.

Десятки бывших боевиков оружие подразделениям Сирийской арабской армии (САА), взяв на себя обязательство больше никогда не угрожать жизни своих соотечественников и не совершать никаких действий, нарушающих общественную безопасность.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

Большинство из тех, кто урегулировал свой статус с сирийскими властями, получили средства, выделенные компетентными органами для возвращения на родину.

Напомним, что сирийская правительственная армия при содействии союзников провела успешную антитеррористическую операцию в провинциях Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда.

Благодаря помощи ВКС РФ армии Дамаска удалось выдворить джихадистов с оккупированной ими территории и освободить населенные пункты, расположенные на юго-западе Сирии. Стоит отметить, что ряд поселков провинции Даръа перешли под контроль правительственных войск мирным путем. Это было бы невозможно без содействия сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Согласно договоренностям, достигнутым между сирийскими властями и главарями незаконных вооруженных формирований, часть «непримиримых» боевиков смогла беспрепятственно покинуть провинцию Даръа и отправиться в зону деэскалации «Идлиб». Другая часть террористов могла урегулировать свой статус и вернуться к мирной жизни.