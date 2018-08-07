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Два горняка спасены после обрушения на шахте в ДНР
Общество
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    Два горняка спасены после обрушения на шахте в ДНР

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    Два горняка спасены после обрушения на шахте в ДНР

    Донецк, 7 августа. Два горняка из четырех спасены после обрушения кровли в шахте «Волынское» в Донецкой народной республике, сообщили в МЧС ДНР.

    Обвал в шахте произошел накануне вечером. 12 из 16 горняков удалось выбраться на поверхность, судьба еще 4 оставалась неизвестной.

    «7 августа в 3.10 обнаружены и в 4.15 извлечены и подняты на поверхность два забойщика, — рассказали в республиканском ведомстве. — Горняки не пострадали».

    Поиски двух других шахтеров продолжаются по настоящее время.

    Два горняка спасены после обрушения на шахте в ДНР

    На данный момент в поисково-спасательных работах на шахте «Волынское» задействованы 47 спасателей.

    Автор: Катерина Иванова
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