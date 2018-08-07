Два горняка спасены после обрушения на шахте в ДНР

Донецк, 7 августа. Два горняка из четырех спасены после обрушения кровли в шахте «Волынское» в Донецкой народной республике, сообщили в МЧС ДНР.

Обвал в шахте произошел накануне вечером. 12 из 16 горняков удалось выбраться на поверхность, судьба еще 4 оставалась неизвестной.

«7 августа в 3.10 обнаружены и в 4.15 извлечены и подняты на поверхность два забойщика, — рассказали в республиканском ведомстве. — Горняки не пострадали».

Поиски двух других шахтеров продолжаются по настоящее время.

На данный момент в поисково-спасательных работах на шахте «Волынское» задействованы 47 спасателей.