В России создали «вечный» ядерный реактор для атомных подлодок

Москва, 7 августа. Российские инженеры впервые создали и протестировали активную зону — «сердце» ядерных реакторов атомных подводных лодок с ресурсом на весь жизненный цикл АПЛ, то есть не требующая перезарядки ядерного топлива. Это следует из отчета предприятия государственной корпорации Росатом — АО «ОКБМ Африкантов» — за минувший год.

По данным предприятия, подошли к окончанию создание и изготовление, а также тестовые испытания двух транспортных активных зон — оптимизированной активной зоны для АПЛ четвертого поколения проекта с кампанией до среднего ремонта корабля и уникальной в российской истории активной зоны с ресурсом на «вечный» цикл корабля.

Благополучная эксплуатация активных зон ядерных реакторов АПЛ четвертого поколения подтверждает точность проектных задумок, на которых держатся новые проекты корабельных активных зон, следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что первый отечественный «гамма-нож» для лечения онкологии создадут специалисты Росатома.