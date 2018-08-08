О террористах и двойных стандартах. Колонка Николая Старикова

Три года назад Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным Олега Сенцова в терроризме, в совершении террористического акта, организации террористического сообщества и незаконном обороте оружия. Приговор — 20 лет.

Три дня назад лондонский суд присяжных признал девушку по имени Сафаа Булар виновной в подготовке двух террористических нападений. Также она была признана виновной в том, что пыталась уехать в Сирию, чтобы присоединиться там к запрещенной в России террористической группировке ДАИШ — ИГ1. Приговор — пожизненный срок.

Эти два случая дают нам прекрасную возможность для анализа правосудия и информационной войны, которые тесно переплелись в этих двух делах.

Что сделал Олег Сенцов, за что он получил свои 20 лет?

В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот, в марте забурлил Крым и Севастополь, там прошел референдум и произошло их воссоединение с исторической Родиной. В апреле 2014 года кто-то осуществил в Симферополе поджог крыльца здания Русской общины Крыма, а затем совершился поджог симферопольского отделения партии «Единая Россия». В мае следователи ФСБ пришли в квартиру Олега Сенцова. Пришли не просто так — помимо двух состоявшихся поджогов ему предъявили обвинение в подготовке двух взрывов: памятника Ленину на привокзальной площади Симферополя и мемориала Вечного огня. Все это планировалось сделать 9 мая, когда в обоих местах всегда многолюдно.

Кроме Олега Сенцова по делу проходили еще семь человек: троих взяли сразу, еще четверых объявили в розыск. Согласно версии ФСБ, которая была признана судом, в Крыму действовала «диверсионно-террористическая группа «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ), которая ставила своей целью «дестабилизацию общественно-политической обстановки на полуострове и оказание воздействия на принятие решения органами власти Российской Федерации о выходе Республики Крым из ее состава». Два подельника Сенцова заключили сделку со следствием и сообщили, что главарем террористической группы, человеком, ее создавшим, поручившим им осуществить взрывы памятника Ленину и Вечного огня, был именно Олег Сенцов.

Кроме свидетельских показаний, были осуществленные поджоги, задержанные с взрывными устройствами подельники, обращение Сенцова в поисках взрывчатки к «химику» Пирогову, который и обратился в ФСБ. Биологические следы на пистолете, изъятом у одного из террористов, также принадлежали Сенцову. В его ноутбуке следствие нашло информацию, что он интересовался изготовлением самодельных взрывных устройств и ведением партизанской войны. На основе этих фактов суд признал Сенцова и его подельников виновными.

То, что произошло в Лондоне, во многом напоминает произошедшее в Крыму. Девушка по имени Сафаа Булар, попав в сети вербовщиков ИГ в Интернете как российская гражданка Варвара Караулова, решила отправиться в Сирию к своему мужу, с которым она «обвенчалась» в Сети. Однако поездка в «халифат», как пишет BBC News, у Булар сорвалась, «поскольку она уже находилась под подозрением служб безопасности». Британские спецслужбы просто забрали у девушки паспорт. То есть английская госбезопасность, что называется, держала руку на пульсе.

Булар, как считает британское следствие, была одним из членов первой ячейки экстремистской группировки «Исламское государство»1, состоявшей исключительно из женщин. Кто еще был в ней? Мать и старшая сестра девушки, которые получили свои сроки на месяц раньше.

Что же инкриминировали этим женщинам? Никакого отделения партии и никакого офиса они в Лондоне не подожгли. Оказывается, сотрудники британских спецслужб, выдавая себя за исламистов, присоединились к интернет-разговорам Булар и ее «мужа» Хуссайна. После чего один из сотрудников спецслужб, выдававших себя в Интернете за командира одного из отрядов ИГ, сообщил Булар, что ее «супруг» был убит в Сирии.

Позже следствие утверждало в суде, что это известие лишь укрепило ее решимость совершить теракт в самой Великобритании. Простодушная девушка сама рассказала английским спецам, что хочет устроить теракты в Лондоне. Такое поведение перестанет быть удивительным, если учесть, что на тот момент девушке было всего лишь 17 лет, а сегодня, после получения пожизненного срока, ей исполнилось 18!

На суде обвинители заявили, что Булар собиралась напасть на посетителей в Британском музее при помощи огнестрельного оружия и гранат. При этом, «сестры и их мать обсуждали свои планы, используя специальные кодовые слова из «Алисы в стране чудес». Какие еще доказательства были предъявлены в лондонском суде? Никакого огнестрельного оружия и гранат и женщин не было. Они «изучали места возможного нападения в центре Лондона, а также купили себя ножи и рюкзак».

И все — пожизненное заключение для 18-летней девушки.

Основной довод тех, кто до сих пор говорит о невиновности Сенцова и требует его отпустить, заключается в том, что он и его подельники никому вреда не причинили и никого не убили. Адвокаты Сенцова дошли до того, что, доказывая непричастность своего подзащитного, они просили «приобщить к материалам дела справку за подписью главы запрещенного в России «Правого сектора» Яроша о том, что подсудимые не состоят в этой организации». Видимо, по мнению защиты, если террористическая организация утверждает, что Сенцов невиновен, ей следует верить на слово.

Сафаа Булар и остальная женская часть ее семьи также никого не убили и даже ничего не подожгли. Но им это не помогло.

«В планы Сафаа Булар входило причинить серьезные травмы и смерть как можно большему числу людей», — сказала в суде Сью Хемминг, представлявшая Королевскую прокуратуру.

Чтобы избежать наказания, Булар пришла в суд не в исламском костюме, а в западной одежде и заявила, что отказалась от экстремистских взглядов. Ее адвокаты напирали на возраст подзащитной и утверждали, что она стала жертвой дурного влияния. Однако судья посчитал, что девушка представляет опасность для общества и имеет «глубоко укоренившиеся» взгляды.

Анализируя факты, невольно приходишь к выводу, что оба случая очень похожи, но с точки зрения логики защитников Сенцова, для него наказание должно быть более жестким по нескольким причинам.

Во-первых, он осуществил два поджога, а Булар ничего, кроме разговоров в Интернете с «мужем» и оперативниками, не сделала.

Во-вторых, Сенцов постарался приобрести и использовать взрывное устройство, имел пистолет, а семья Булар купила лишь ножи и рюкзак.

В-третьих, Сенцов — взрослый мужчина, а девушка на момент всей этой истории прошла «тонкую» грань совершеннолетия.

Но ему 20 лет, а ей пожизненный срок.

Но главная разница не в этом. Освобождения Сенцова требуют российские либералы и некоторые мировые деятели культуры. Освобождения Булар не требует никто.

Почему такие разные стандарты? Потому, что он режиссер?

Но ведь этот факт просто притянут за уши, чтобы пригладить реальную попытку терактов со стороны Сенцова. В 2011 году Сенцов снял фильм. Документальный, о компьютерной зависимости и других проблемах подростков. Известный фильм? Судите сами: картина была представлена на Роттердамском кинофестивале, но приз получила не там. Она заняла третье место на третьем Международном кинофестивале… в маленьком украинском городе-курорте Трускавце.

В 2011 году «режиссер» Сенцов снял свою единственную документальную ленту. В 2014 отправился на Майдан. До своего ареста, а затем и осуждения за подготовку терактов никто его не знал ни как режиссера, ни как активиста. Все изменилось после приговора.

«Как заявил режиссер Александр Сокуров, «Сенцов — режиссер с обостренной социальной чувствительностью — не мог не откликнуться на драматические события в своей стране».

Всех превзошел главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, объявивший все содеянное Сенцовым «мелким хулиганством, тянущим на 15 суток».

Какая разница, какая у тебя профессия? Или режиссерам и певцам можно то, что нельзя хлеборобам и водителям автобусов?

Нет, дело не в этом. Дело не в профессии. Назвать Сенцова «режиссером» — это всего лишь технология, позволяющая использовать авторитет доверчивых деятелей искусства.

На самом деле суть совсем иная.

Всех, кто борется против России и кого осуждают, — надо поддерживать и помогать им.

Всех, кто борется против Запада, надо осуждать согласно законам. Никакого снисхождения они не заслуживают, защищать их не надо, будь они хоть трижды режиссерами.

Мы для них люди второго сорта, а они — сорт первый.

Вот и вся мораль этих двух историй.

1 Организация запрещена на территории РФ.