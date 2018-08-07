Женщина в Глазго подала в суд на парикмахера из-за инсульта после процедуры

Глазго, 7 августа. Женщина в Глазго подала иск в суд в размере один миллион фунтов стерлингов против парикмахера. Она утверждает, что лечение волос вызвало инсульт.

Как пишет The Times, Адель Бернс воспользовалась услугами парикмахера. 47-летняя Бернс рассказала, что это перевернуло ее жизнь вверх ногами. Она заявила, что салон «оставил ее в изоляции от общества и собственного тела».

Отмечается, что женщина посещала парикмахера в апреле 2016 года и ушла с головной болью. На следующий день она потеряла зрение и почувствовала головокружение. Мать двоих детей потеряла сознание, когда разговаривала со своим мужем по телефону. Он вызвал скорую помощь, Бернс отвезли в больницу Святого Иоанна в Ливингстоне.

Выяснилось, что она перенесла инсульт после рассечения позвоночной артерии, образовался сгусток, вызванный травмой в области шеи, которая останавливает попадание крови в мозг.