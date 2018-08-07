Мантуров назвал отрасли с максимальной независимостью от импорта

Москва, 7 августа. Министр промышленности Денис Мантуров рассказал об отраслях, которые максимально не зависят от импорта.

По его словам, лидирующие позиции по импортозамещению у фармацевтики и автомобильного производства.

«По автомобильному рынку мы уже достигли насыщения авто, произведенными в России, на 86%», — отметил Мантуров.

В фармацевтике перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов составляет 86%. Также в сельхозмашиностроении преодолен рубеж в 50%. Мантуров заявил, что в настоящий момент демонстрируется уровень отечественного производства в 56%, а к 2024 году правительство планирует довести его до 80%, передает его слова «Российская газета».