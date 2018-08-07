Москва, 7 августа. Россиянкам при выписке из роддома будут вручать подарок стоимостью в 10 тысяч рублей, пообещал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В подарочный набор, по его словам, будут входить детские принадлежности отечественного производства.

«Наполнение коробки, возможно, будет отличаться в регионах, но вещей будет точно не меньше, чем на 10 тысяч рублей», — уточнил Мантуров в беседе с «Комсомольской правдой».

Глава Минпромторга отметил, что российские производители косметических средств шагнули далеко вперед, и сегодня их продукция составляет 60% рынка в РФ. Мантуров подчеркнул, что в подарочных коробках мамы найдут качественные и экологически чистые пеленки, подгузники и простынки, выпущенные на отечественных предприятиях.

В настоящее время перечень предметов, входящих в подарочный набор, обсуждается.

Ранее, как передавала «Газета.ру», глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что система tax free может заработать по всей России с 2019 года.