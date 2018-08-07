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Российским мамам вручат подарок на 10 тысяч рублей при выписке из роддома — Мантуров
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    Российским мамам вручат подарок на 10 тысяч рублей при выписке из роддома — Мантуров

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    Российским мамам вручат подарок на 10 тысяч рублей при выписке из роддома — Мантуров

    Москва, 7 августа. Россиянкам при выписке из роддома будут вручать подарок стоимостью в 10 тысяч рублей, пообещал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

    В подарочный набор, по его словам, будут входить детские принадлежности отечественного производства.

    «Наполнение коробки, возможно, будет отличаться в регионах, но вещей будет точно не меньше, чем на 10 тысяч рублей», — уточнил Мантуров в беседе с «Комсомольской правдой».

    Глава Минпромторга отметил, что российские производители косметических средств шагнули далеко вперед, и сегодня их продукция составляет 60% рынка в РФ. Мантуров подчеркнул, что в подарочных коробках мамы найдут качественные и экологически чистые пеленки, подгузники и простынки, выпущенные на отечественных предприятиях.

    В настоящее время перечень предметов, входящих в подарочный набор, обсуждается.

    Ранее, как передавала «Газета.ру», глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что система tax free может заработать по всей России с 2019 года.

    Автор: Василий Котов
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