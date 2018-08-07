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Ученые представили таблицу прорывных технологий будущего
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    Ученые представили таблицу прорывных технологий будущего

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    Ученые представили таблицу прорывных технологий будущего

    Лондон, 7 августа. Британские ученые создали таблицу прорывных технологий будущего Imperial Tech Foresight, которая несколько схожа с таблицей химических элементов Дмитрия Менделеева, сообщили специалисты Университетского колледжа Лондона.

    Эксперты проанализировали темпы развития науки и предположили, как скоро в жизни человечества будут появляться принипиально новые разработки. Ячейки таблицы Imperial Tech Foresight ранжируются по осям: потенциал социально-экономического влияния изменяется по вертикали, а время создания — по горизонтали. Также каждый элемент таблицы имеет свою цветовую гамму.

    Ученые представили таблицу прорывных технологий будущего

    Зеленым отмечены те технологии, которые есть уже в настоящий момент — например, автономные автомобили, искусственное мясо. Желтый цвет обозначает, что эти разработки мир увидит в самом ближайшем будущем — 3D-печать человеческих органов, добыча воды из воздуха.

    Примерно через 20 лет будут представлены элементы таблицы, которые выделены красным — колонизация других планет, чтение мыслей. Маловероятны, но возможны — такая характеристика дана серым элементам: речь идет о создании виртуальной копии Земли, космическом лифте, операции по пересадке головы.

    Ранее в августе лидер КНДР Ким Чен Ын  сообщил, что хочет создать армию, которая будет состоять из клонов суперсолдат, беспрекословно подчиняющихся всем его командам, пишет «Газета.ru».

    Автор: Катерина Иванова
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