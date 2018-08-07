Сирийский министр рассказал ФАН об этапах восстановления экономики в республике

Дамаск, 8 августа. Министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммед Самир Халиль в эксклюзивном интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал о восстановлении сирийский экономики после освобождения многих районов от терроризма.

По словам сирийского министра, качество продукции заметно выросло после восстановления многих зарубежных рынков и роста числе выставок при участии торговцев и промышленников. Именно их деятельность провоцирует рост экономики в стране, уверен Халиль. Он также отметил, что правительство делает все для развития экономики в Сирии.

Экономическое сотрудничество между Сирией и Россией сейчас активно расширяется во всех жизненно важных сферах деятельности, особенно в сфере добычи нефти и газа. Будущая выставка российской продукции в республике будет проходить при участии российских бизнесменов, которые будут наращивать сотрудничество с сирийскими партнерами.

«Сирии выгодно продавать товары в РФ, так как это на 25% снижает таможенные налоги. Сейчас создаются выставки сирийских товаров в РФ, и это важно для коммуникации между странами. Скоро будет большая выставка продукции в городе Дамаске, и там будут показаны продукты из РФ. Сирия рассчитывает на увеличение российских инвестиций в сирийскую экономику в самое ближайшее время. Сирия предоставила России ряд привилегий в качестве иностранного инвестора», — заявил Халиль в интервью корреспонденту ФАН.

Экономическое сотрудничество между странами особенно важно в период борьбы с террористическими организациями. Сейчас самое время для принятия новых решений и создания новых путей поддержки совместной координации в свете появления новых инвестиционных возможностей для российских компаний в Сирии, рассказал министр.

Напомним, что в 1993 году между Сирией и Россией было подписано соглашение о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве. В 2001 году товарооборот между странами составил 163 млн долларов. При этом, российский экспорт в республику достиг 95 млн долларов, а импорт — 68 млн долларов.