Мантуров рассказал, во сколько обойдется АЗС недолив топлива

Москва, 7 августа. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, во сколько автозаправочным станциям может обойтись недолив топлива. По его словам, если соответствующий законопроект будет принят, владельцам АЗС придется выплатить не менее 500 тысяч рублей.

Как отметил Мантуров, согласно законопроекту об ужесточении административной ответственности за недолив бензина, штраф планируется установить в размере 1% от выручки АЗС за предыдущий год.

«Если его (закон) примут, штраф за недолив топлива составит 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей», — пояснил он в интервью «Комсомольской правде».

При этом за повторное нарушение, по словам главы Минпромторга, штраф увеличится уже до 3%, владельцы АЗС будут обязаны выплатить не менее двух миллионов рублей.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Роскачестве и Росстандарте приняли решение проверить качество бензина в стране после сообщений о массовом недоливе топлива на АЗС.