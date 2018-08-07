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В Саудовской Аравии пригрозили Канаде терактом по образцу 9/11
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    В Саудовской Аравии пригрозили Канаде терактом по образцу 9/11

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    В Саудовской Аравии пригрозили Канаде терактом по образцу 9/11

    Эр-Рияд, 7 августа. Молодежная организация Саудовской Аравии опубликовала изображение в своем микроблоге социальной сети Twitter, на котором запечатлен направляющийся к «Си-Эн Тауэр» (CN Tower) самолет, чтобы это напоминало террористические акты 11 сентября. Об этом сообщается на канадском сайте CBC.

    Отмечается, что это последствия скандала между правительствами Канады и Саудовской Аравии. В настоящее время саудовская сторона извинилась за данный пост в социальной сети. 

    Накануне Эр-Рияд объявил канадского посла персоной нон грата. Кроме того, саудовская сторона разорвала все торговые и финансовые соглашения с Оттавой.

    «Си-Эн Тауэр» — самое высокое возводящееся сооружение в мире — его высота составляет 553,33 метра. Расположено в Торонто и является символом канадского города.

    Теракты 11 сентября 2011 года в Соединенных Штатах — серия четырех координированных атак, совершенных международной террористической организацией «Аль-Каида»1 (запрещена в Российской Федерации). Целью боевиков были Пентагон и Всемирный торговый центр (ВТЦ). Жертвами терактов стали 2977 человек.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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