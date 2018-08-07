В Саудовской Аравии пригрозили Канаде терактом по образцу 9/11

Эр-Рияд, 7 августа. Молодежная организация Саудовской Аравии опубликовала изображение в своем микроблоге социальной сети Twitter, на котором запечатлен направляющийся к «Си-Эн Тауэр» (CN Tower) самолет, чтобы это напоминало террористические акты 11 сентября. Об этом сообщается на канадском сайте CBC.

Отмечается, что это последствия скандала между правительствами Канады и Саудовской Аравии. В настоящее время саудовская сторона извинилась за данный пост в социальной сети.

This tweet, which was clearly threatening a terrorist act against Canada, by an official Saudi propaganda account @Infographic_ksa has now been deleted. However, the terrorism-promoting propaganda account still exists @Twitter. The account needs to be removed entirely. #cdnpoli pic.twitter.com/xNtzZTVCwr — Meanwhile in Canada (@MeanwhileinCana) August 6, 2018

Накануне Эр-Рияд объявил канадского посла персоной нон грата. Кроме того, саудовская сторона разорвала все торговые и финансовые соглашения с Оттавой.

«Си-Эн Тауэр» — самое высокое возводящееся сооружение в мире — его высота составляет 553,33 метра. Расположено в Торонто и является символом канадского города.

Теракты 11 сентября 2011 года в Соединенных Штатах — серия четырех координированных атак, совершенных международной террористической организацией «Аль-Каида»1 (запрещена в Российской Федерации). Целью боевиков были Пентагон и Всемирный торговый центр (ВТЦ). Жертвами терактов стали 2977 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.