Обстрел ВСУ повредил здание администрации и дома в Горловке

Донецк, 7 августа. Здание поселковой администрации и жилые дома повреждены в результате ночного обстрела украинскими силовиками окраин Горловки в Донецкой народной республике. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.

По его словам, был обстрелян поселок на окраине Горловки – Гольма. Украинские силовики открыли огонь по населенному пункту в полночь. Были повреждены здания по адресам Ворошиловградская, 4, Архипова, 15, Советской армии, 5, Мушкетовская, 13. При этом огонь велся из зенитных установок.

Ранее сообщалось, что два дома в Горловке были повреждены обстрелами ВСУ. Украинские военные днем 22 июня обстреляли Горловку, в результате повреждены два многоквартирных дома.

Ситуация в Донбассе оценивается как нестабильная, ДНР и ЛНР заявляют об участившихся обстрелах.