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Обстрел ВСУ повредил здание администрации и дома в Горловке
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    Обстрел ВСУ повредил здание администрации и дома в Горловке

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    Обстрел ВСУ повредил здание администрации и дома в Горловке

    Донецк, 7 августа. Здание поселковой администрации и жилые дома повреждены в результате ночного обстрела украинскими силовиками окраин Горловки в Донецкой народной республике. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.

    По его словам, был обстрелян поселок на окраине Горловки – Гольма. Украинские силовики открыли огонь по населенному пункту в полночь. Были повреждены здания по адресам Ворошиловградская, 4, Архипова, 15, Советской армии, 5, Мушкетовская, 13. При этом огонь велся из зенитных установок.

    Ранее сообщалось, что два дома в Горловке были повреждены обстрелами ВСУ. Украинские военные днем 22 июня обстреляли Горловку, в результате повреждены два многоквартирных дома. 

    Ситуация в Донбассе оценивается как нестабильная, ДНР и ЛНР заявляют об участившихся обстрелах.

    Обстрел ВСУ повредил здание администрации и дома в Горловке

    Автор: Алия Садыкова
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