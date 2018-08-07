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«Старая сказка на новый лад»: россияне усомнились в искренности слов Тимошенко об экономике на Украине
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    «Старая сказка на новый лад»: россияне усомнились в искренности слов Тимошенко об экономике на Украине

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    «Старая сказка на новый лад»: россияне усомнились в искренности слов Тимошенко об экономике на Украине

    Москва, 7 августа. От краха украинскую экономику спасают граждане страны, которые работают за рубежом и отправляют деньги своим близким внутри страны, заявила глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Россияне усомнились в искренности ее слов об украинской экономике.

    Свое заявление Тимошенко опубликовала на странице в Facebook. Она подчеркнула, что простые украинцы держат экономику страны на плаву и пытаются выжить наперекор проводимым Киевом реформам. При этом действующую власть глава «Батькивщины» раскритиковала, отметив, что руководство Украины находит «объяснение» любым проблемам, существующим в стране.

    «Единственное, что они никак не могут объяснить, — почему самой власти живется все лучше и лучше, а людям — все хуже и хуже», — написала Тимошенко.

    Украинским политикам она посоветовала по примеру граждан съездить на заработки за границу. По мнению Тимошенко, особым успехом представители Киева отличились бы на фестивале мыльных пузырей, прошедшем в Польше. Там, как считает Тимошенко, они могли бы выиграть «золотые медали».

    «Старая сказка на новый лад»: россияне усомнились в искренности слов Тимошенко об экономике на Украине

    Россияне к словам Тимошенко отнеслись с недоверием. Они напомнили, что в 2019 году на Украине пройдут президентские выборы, в которых лидер «Батькивщины» собирается принять участие в качестве кандидата. Именно с этим событием пользователи соцсетей связали очевидное заявление Тимошенко.

    «Готовится к президентским выборам? Поэтому говорит очевидные вещи <…> Если ее выберут, все останется, как есть на данный момент», — отметили комментаторы.

    «Старая сказка на новый лад»: россияне усомнились в искренности слов Тимошенко об экономике на Украине

    «Заманивают народ предвыборными и сладкими речами: вы, главное, выберите меня, а я вам молочные реки с кисельными берегами организую. А после выборов скажет: «Ну, обещал, но ситуация-то меняется, пенсионный фонд, например, может лопнуть, мне не нравится этот закон и, когда я его буду подписывать, пущу скупую слезу, но все равно его подпишу», — предположили в соцсетях.

    «Старая сказка на новый лад»: россияне усомнились в искренности слов Тимошенко об экономике на Украине

    «Старая сказка на новый лад от Юли», — лаконично заметил один из пользователей.

    «Старая сказка на новый лад»: россияне усомнились в искренности слов Тимошенко об экономике на Украине

    Россияне высказали мнение, что Тимошенко ушла от действующего президента Украины Петра Порошенко недалеко, и ее политика ничем не будет отличаться от того, что происходит в стране сегодня.

    «Очередная обещалкина, по сути от Порошенко недалеко ушла. Предвыборная кампания: кто больше пообещает, тот больше сворует», — говорится в одном из комментариев.

    «Старая сказка на новый лад»: россияне усомнились в искренности слов Тимошенко об экономике на Украине

    Единственное, что, по мнению пользователей, может спасти украинскую экономику, — полная замена руководства страны.

    «Единственное, что спасет, — если Верховная Рада в полном составе вместе с Пэдро и прочими проходимцами соберет чемоданы и в полном составе навсегда свалит куда-нибудь подальше», — посоветовали комментаторы.

    «Старая сказка на новый лад»: россияне усомнились в искренности слов Тимошенко об экономике на Украине

    На предложение Тимошенко украинским политикам отправиться на заработки за границу россияне ответили, что главе «Батькивщине» также стоит присоединиться к ним.

    «А сама что на заработки?» — задались вопросом они.

    Автор: Василий Котов
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