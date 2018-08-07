Дорога в XIX век: в Совфеде оценили заявление Тимошенко об экономическом положении Украины

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко высказалась относительно украинской экономики. По мнению политика, на плаву ее удерживают те средства, которые перечисляют своим родственникам рядовые украинцы, работающие за границей.

«Это как раз та сила, которая держит национальную экономику на плаву. Это простые люди, которые пытаются выжить наперекор «реформам» и реально заботятся о своей семье и стране», — написала Тимошенко в своем Facebook.

По словам спикера, за текущий год благодаря гражданам соседнего государства в бюджет страны поступило порядка 5 миллиардов евро.

Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Тимошенко, оценивая реальную экономическую ситуацию на Украине, достаточно объективна.

«Тот факт, что экономику Украины спасают гастарбайтеры, работающие за пределами страны и перечисляющие денежные средства своим семьям, причем в значительном объеме, очевиден. Тимошенко также объективно подходит к оценке действующего руководства Украины. Однако она умолчала о том, что наибольший вред экономике страны нанес разрыв связей с Россией», — говорит член комитета Совета Федерации по международным делам.

Санкции, которые Украина регулярно вводит против РФ, а также контрсанции, которые в ответ налагает отечественная сторона в ответ на действия Киева, лишь усугубляют положение соседней страны, продолжает собеседник агентства.

«Политика Киева негативно влияет на экономическую ситуацию в стране. Что касается перспектив Украины в экономическом отношении, кардинальные положительные изменения возможны только в одном случае: в случае улучшения отношений с Россией. И это рано или поздно произойдет, и чем раньше, тем лучше будет для граждан Украины», — указывает парламентарий.

По словам Сергея Цекова, политика национализма, которую проводит действующий киевский режим — это путь в никуда.