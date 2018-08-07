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Желаю поймать по пути Мару: россияне ответили на предложение о смягчении наказания за выезд на встречку
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    Желаю поймать по пути Мару: россияне ответили на предложение о смягчении наказания за выезд на встречку

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    Желаю поймать по пути Мару: россияне ответили на предложение о смягчении наказания за выезд на встречку

    Москва, 7 августа. В Государственную думу России внесли законопроект, позволяющий смягчить наказание за выезд на встречную полосу. Авторами документа стали парламентарии от ЛДПР — Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Андрей Свинцов и Борис Пайкин.

    Согласно инициативе депутатов, если водитель первый раз нарушил таким образом (выезд на встречную полосу — Прим.ФАН) правила дорожного движения (ПДД), то ему при худшем раскладе грозит штраф. В настоящее время за подобное нарушение водитель лишается прав на срок от четырех месяцев до полугода.

    В случае второго правонарушения водитель может остаться без прав на 12 месяцев. Авторы проекта предлагают скорректировать и это положение: нарушителей предлагается лишать прав на срок от двух месяцев до года, передает РИА Новости.

    Россияне раскритиковали идею парламентариев, указав, что больше всего летальных исходов на дорогах происходит именно из-за выезда на встречную полосу.

    «От души желаю авторам проекта поймать своего встречного. Мару (стритрейсерша Багдасарян — Прим.ФАН) какую-нибудь, например!» — написал пользователь Alex Romanov.

    «Не, ну все правильно. Машин много, мажоры торопятся. Зачем платить много?» — иронизирует участник беседы под ником chebansky.

    «Скажите это тем, кто уже на кладбище по вине таких водителей», — возмутился пользователь yungaqw.

    Инициатива категорически не понравилась россиянам, которые уверены, что мажоров и дорожно-транспортных происшествий станет еще больше. 

    Желаю поймать по пути Мару: россияне ответили на предложение о смягчении наказания за выезд на встречку

    «Как говорил Михаил Задорнов: «Только в России при езде по встречной полосе можно получить удар сзади», — написал участник дискуссии под ником 01927.

    Отметим, что в пояснительной записке к данному документу уточняется, что в жизни такие нарушения не всегда создают аварийную ситуацию.

    Автор: Дана Балан
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