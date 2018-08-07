Желаю поймать по пути Мару: россияне ответили на предложение о смягчении наказания за выезд на встречку

Москва, 7 августа. В Государственную думу России внесли законопроект, позволяющий смягчить наказание за выезд на встречную полосу. Авторами документа стали парламентарии от ЛДПР — Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Андрей Свинцов и Борис Пайкин.

Согласно инициативе депутатов, если водитель первый раз нарушил таким образом (выезд на встречную полосу — Прим.ФАН) правила дорожного движения (ПДД), то ему при худшем раскладе грозит штраф. В настоящее время за подобное нарушение водитель лишается прав на срок от четырех месяцев до полугода.

В случае второго правонарушения водитель может остаться без прав на 12 месяцев. Авторы проекта предлагают скорректировать и это положение: нарушителей предлагается лишать прав на срок от двух месяцев до года, передает РИА Новости.

Россияне раскритиковали идею парламентариев, указав, что больше всего летальных исходов на дорогах происходит именно из-за выезда на встречную полосу.

«От души желаю авторам проекта поймать своего встречного. Мару (стритрейсерша Багдасарян — Прим.ФАН) какую-нибудь, например!» — написал пользователь Alex Romanov.

«Не, ну все правильно. Машин много, мажоры торопятся. Зачем платить много?» — иронизирует участник беседы под ником chebansky.

«Скажите это тем, кто уже на кладбище по вине таких водителей», — возмутился пользователь yungaqw.

Инициатива категорически не понравилась россиянам, которые уверены, что мажоров и дорожно-транспортных происшествий станет еще больше.

«Как говорил Михаил Задорнов: «Только в России при езде по встречной полосе можно получить удар сзади», — написал участник дискуссии под ником 01927.

Отметим, что в пояснительной записке к данному документу уточняется, что в жизни такие нарушения не всегда создают аварийную ситуацию.