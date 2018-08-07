«Остановить ничем уже невозможно»: россияне ответили Киеву на заявление о влиянии прекращения железнодорожного сообщения на «Северный поток — 2»

Москва, 7 августа. Россияне ответили на заявление экс-замминистра инфраструктуры Украины Александра Кава о том, что прекращение железнодорожного сообщения с Россией поможет реализации проекта «Северный поток — 2».

Ранее политик в интервью телеканалу NewsOne рассказал, что сегодня, когда Киев пытается изо всех сил препятствовать реализации «Северного потока — 2», решение о разрыве железнодорожного сообщения с Россией представит Украину перед Евросоюзом как ненадежного партнера.

По словам министра, такие внезапные шаги могут сыграть против Киева и на руку сторонникам реализации российского проекта. При этом Кава считает, что Москва может принять против Киева ответные меры, что негативно скажется на украинской экономике на несколько десятков миллиардов гривен в год.

«Строительство «Северного потока – 2» идет полным ходом, остановить ничем уже невозможно, пора успокоиться навеки», — написал один из пользователей.

«Про Крымский мост тоже многое говорили», — добавил другой. «По трубе что ли в Россию переправляться будут?» — написал еще один россиянин.

«Оказывается Россия может принять ответные меры. Конгениально. Кроме него никому такое в украинскую башку не приходило?» — написал еще один россиянин.

Кроме того, россияне высказались об идее Киева прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

Вся политика нынешней хунты вна 404 - делать на зло России, на большее им ума не хватает. В результате, страдают нормальные люди, украинцы. — Валерий (@val562shubin) August 7, 2018

Так ржд уже давно не ездит на Украину, практически сразу после майдана. Только украинские составы, не совсем понятно кому они хотят насолить. — Praskovya Tulupova (@PraTulupova) August 7, 2018

Сегодня: В украине обсуждают прекращение железнодорожного сообщения с Россией

Завтра: многовековой опыт древних шумеров позволил Украине наладить логистику доставки угля в государство (используя процедуру кросс-конинг) pic.twitter.com/Sx96zBGDhU — Alibaba (@MaxSafaniuk) August 6, 2018

В какую часть своего тела они не выстрелили? — VIAEG (@viaeg) August 7, 2018

Вот,что выборы президента животворящие с властью на Украине делают.Торопяться.Чем оправдать власти незалежной свою агрессивную никчёмность и привлечь население на выборы?Только поиском внешнего врага.Тупость.Не скажут тысячи, работующих в РФ гастарбайтеров Украины спасибо нацикам — Николай (@ZTL2L4RcPaoyqvD) August 7, 2018

Да здравствует независимая от всего Украина! ???????????? — Belousov (@BelousovDv) August 7, 2018

Столько ног себе отстрелили, что диву даешься. — Анкудинов Николай (@Ankudinov_85) August 7, 2018

Напомним, «Северный поток – 2» предусматривает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство трубопровода дали Финляндия, Швеция и Германии, ожидается согласие Дании.