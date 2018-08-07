Меню
#Соцсети
«Остановить ничем уже невозможно»: россияне ответили Киеву на заявление о влиянии прекращения железнодорожного сообщения на «Северный поток — 2»
Общество
Житель Петербурга заметил смерч над Ладожским озером‍
Следующая новость
Загрузка...

    «Остановить ничем уже невозможно»: россияне ответили Киеву на заявление о влиянии прекращения железнодорожного сообщения на «Северный поток — 2»

    3347

    «Остановить ничем уже невозможно»: россияне ответили Киеву на заявление о влиянии прекращения железнодорожного сообщения на «Северный поток — 2»

    Москва, 7 августа. Россияне ответили на заявление экс-замминистра инфраструктуры Украины Александра Кава о том, что прекращение железнодорожного сообщения с Россией поможет реализации проекта «Северный поток — 2».

    Ранее политик в интервью телеканалу NewsOne рассказал, что сегодня, когда Киев пытается изо всех сил препятствовать реализации «Северного потока — 2», решение о разрыве железнодорожного сообщения с Россией представит Украину перед Евросоюзом как ненадежного партнера.

    По словам министра, такие внезапные шаги могут сыграть против Киева и на руку сторонникам реализации российского проекта. При этом Кава считает, что Москва может принять против Киева ответные меры, что негативно скажется на украинской экономике на несколько десятков миллиардов гривен в год.

    «Строительство «Северного потока – 2» идет полным ходом, остановить ничем уже невозможно, пора успокоиться навеки», — написал один из пользователей.

    «Про Крымский мост тоже многое говорили», — добавил другой. «По трубе что ли в Россию переправляться будут?» — написал еще один россиянин.

    «Оказывается Россия может принять ответные меры. Конгениально. Кроме него никому такое в украинскую башку не приходило?» — написал еще один россиянин.

    Кроме того, россияне высказались об идее Киева прекратить железнодорожное сообщение с Россией. 

    Напомним, «Северный поток – 2» предусматривает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство трубопровода дали Финляндия, Швеция и Германии, ожидается согласие Дании.

    Автор: Алия Садыкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.