Меню
Общество
Названы регионы России с самыми здоровыми детьми
Общество
Житель Петербурга заметил смерч над Ладожским озером‍
Следующая новость
Загрузка...

    Названы регионы России с самыми здоровыми детьми

    610

    Названы регионы России с самыми здоровыми детьми

    Москва, 7 августа. В министерстве здравоохранения Российской Федерации назвали регионы с наибольшим и наименьшим числом болезней среди детей до 14 лет.

    Согласно информации за минувший год, российский регион с самыми здоровыми детьми до 14 лет — это Чечня, где на 100 тыс. детского населения приходится 62 969,7 болезней.

    Следом расположились Кабардино-Балкария, Тува, Адыгея и Бурятия, передает RT.

    Параллельно наибольшее число болезней среди детей указанного возраста зафиксировано в Ненецком АО — 352 120. Кроме того, в антирейтинг попали Чукотский АО, Карелия, Коми и Архангельская область, передает телеканал «360».

    Отмечается, что в среднем по России на 100 тыс. детского населения приходится 221 104,6 заболеваний.

    Ранее ведомство назвало самые «больные» и «здоровые» российские регионы.

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.