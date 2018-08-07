Названы регионы России с самыми здоровыми детьми

Москва, 7 августа. В министерстве здравоохранения Российской Федерации назвали регионы с наибольшим и наименьшим числом болезней среди детей до 14 лет.

Согласно информации за минувший год, российский регион с самыми здоровыми детьми до 14 лет — это Чечня, где на 100 тыс. детского населения приходится 62 969,7 болезней.

Следом расположились Кабардино-Балкария, Тува, Адыгея и Бурятия, передает RT.

Параллельно наибольшее число болезней среди детей указанного возраста зафиксировано в Ненецком АО — 352 120. Кроме того, в антирейтинг попали Чукотский АО, Карелия, Коми и Архангельская область, передает телеканал «360».

Отмечается, что в среднем по России на 100 тыс. детского населения приходится 221 104,6 заболеваний.

Ранее ведомство назвало самые «больные» и «здоровые» российские регионы.