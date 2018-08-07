Цукерберга просят убрать из Facebook антисемитские посты | 7 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Сирийская авиация нанесла удары по позициям ИГИЛ (запрещено в России) Сирийская военная авиация нанесла удары по позициям запрещенной в России террористической организации ИГИЛ в провинциях Эс-Сувейда и Хама. В результате точечных ударов Военно-воздушных сил Сирийской Арабской Республики были ликвидированы десятки террористов, уничтожены боеприпасы и транспорт, разрушены укрепленные позиции. Напомним, ранее правительственные войска уничтожили последний бастион террористов ИГИЛ на северо-западе страны в провинции Эль‐Кунейтра.

Пентагон запретил военным пользоваться приложениями с геолокацией Министерство обороны Соединенных Штатов Америки запретило своим военным использовать на электронных устройствах приложения со встроенной геолокацией. Об этом накануне сообщили в Пентагоне, добавив, что запрет вступает в силу немедленно, и касается, как личных гаждетов, так и служебных устройств. Запрет носит не тотальный характер, а распространяется только во время проведения тех или иных военных операций. Во время прохождения обычной службы приложениями пользоваться можно.

Цукерберга просят удалить из Facebook антисемитские посты Руководители 24 институтов, музеев и других организаций со всего мира потребовали от основателя Facebook Марка Цукерберга удалить из соцсети антисемитские посты. По данным издания The Times в соцсети распространяются материалы, в которых отрицается Холокост, а еврейский народ называется «варварским и антисанитарным». Материалы объявили оскорбительными, но Facebook не спешит удалять их. Цукерберг отметил, что такие комментарии могут допускать неверно осведомленные или неправильно трактующие факты люди.