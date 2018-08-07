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Цукерберга просят убрать из Facebook антисемитские посты | 7 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    Цукерберга просят убрать из Facebook антисемитские посты | 7 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Сирийская авиация нанесла удары по позициям ИГИЛ. Пентагон запретил военным пользоваться приложениями с геолокацией. Цукерберга просят удалить из Facebook антисемитские посты. Россияне смогут пользоваться услугами «Почты России» без паспорта.
    8:33 7 Августа 2018
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    Сирийская авиация нанесла удары по позициям ИГИЛ (запрещено в России)

    Цукерберга просят убрать из Facebook антисемитские посты | 7 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Сирийская военная авиация нанесла удары по позициям запрещенной в России террористической организации ИГИЛ в провинциях Эс-Сувейда и Хама. В результате точечных ударов Военно-воздушных сил Сирийской Арабской Республики были ликвидированы десятки террористов, уничтожены боеприпасы и транспорт, разрушены укрепленные позиции. Напомним, ранее правительственные войска уничтожили последний бастион террористов ИГИЛ на северо-западе страны в провинции Эль‐Кунейтра.

    Пентагон запретил военным пользоваться приложениями с геолокацией

    Цукерберга просят убрать из Facebook антисемитские посты | 7 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Министерство обороны Соединенных Штатов Америки запретило своим военным использовать на электронных устройствах приложения со встроенной геолокацией. Об этом накануне сообщили в Пентагоне, добавив, что запрет вступает в силу немедленно, и касается, как личных гаждетов, так и служебных устройств. Запрет носит не тотальный характер, а распространяется только во время проведения тех или иных военных операций. Во время прохождения обычной службы приложениями пользоваться можно.

    Цукерберга просят удалить из Facebook антисемитские посты

    Цукерберга просят убрать из Facebook антисемитские посты | 7 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Руководители 24 институтов, музеев и других организаций со всего мира потребовали от основателя Facebook Марка Цукерберга удалить из соцсети антисемитские посты. По данным издания The Times в соцсети распространяются материалы, в которых отрицается Холокост, а еврейский народ называется «варварским и антисанитарным». Материалы объявили оскорбительными, но Facebook не спешит удалять их. Цукерберг отметил, что такие комментарии могут допускать неверно осведомленные или неправильно трактующие факты люди.

    Россияне смогут пользоваться рядом услуг «Почты России» без предъявления паспорта

    Цукерберга просят убрать из Facebook антисемитские посты | 7 августа | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Россияне смогут пользоваться рядом услуг «Почты России» без предъявления документов, удостоверяющих личность. В частности, отныне в почтовых отделениях можно будет забирать заказные письма и посылки, не заполняя извещения и не показывая паспорт. Правда, для этого придется завести электронную подпись. Несложную процедуру можно пройти как в отделениях «Почты России», так и на официальном сайте учреждения. Придя, к примеру, за посылкой, достаточно назвать свою фамилию или трекинг-номер отправления. На телефон получателя приходит код подтверждения, который необходимо назвать оператору почты и получить то или иное отправление.
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