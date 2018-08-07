«Яндекс.Такси» купит разработчика онлайн-сервисов для таксопарков

Москва, 6 августа. «Яндекс.Такси» приобретает разработчика онлайн-сервисов для управления таксопарками «Оптеум». Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что сервис позволяет оптимизировать работу в таксопарках. Отмечается, что команда «Оптеума» перейдет в «Яндекс.Такси» и займется совершенствованием сервисов.

Программа будет интегрирована в «Диспетчерскую». Как пояснили в «Яндексе», это позволит руководителям и владельцам таксопарков рассчитывать заработные платы водителям такси, а также упростит процесс аренды автомобилей такси. Кроме того, это позволит быстро составлять финансовые отчеты.

Ранее сообщалось, что «Яндекс.Такси» и Uber создали единую платформу для приема заказов. Теперь водители такси смогут получать заказы сразу от обеих служб. Новая платформа функционирует на базе приложения «Таксометр», которое было создано в «Яндексе». Кроме опции заказа такси, в нем также есть навигатор, обновляемые карты и справочник организаций. По словам руководства компании, остальные функции будут добавляться постепенно. Заказ такси через Uber в нем возможен после обновления приложения.