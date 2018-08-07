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Google презентовала новый Android 9.0 Pie на две недели раньше
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    Google презентовала новый Android 9.0 Pie на две недели раньше

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    Google презентовала новый Android 9.0 Pie на две недели раньше

    Нью-Йорк, 7 августа. Американская корпорация Google презентовала новую операционную систему Android версии 9.0 под названием Pie. Официальная премьера прошла в минувший понедельник — на 14 дней раньше, чем ожидалось.

    По задумке создателей, новая версия должна повысить производительность смартфона. Аккумулятор сможет определить, какими приложениями владелец пользуется чаще всего и установит преимущество заряда программ.

    Отмечается, что самые востребованные приложения будут отдельно высвечиваться в новой колонке App Actions.

    Кроме того, мобильное устройство будет корректировать яркость экрана в зависимости от выбора каждого пользователя персонально. Также усовершенствованы безопасность и секретность, пишет «Комсомольская правда».

    Известно, что новая операционная система в настоящее время доступна на ряде смартфонов Pixel и Essential Phone. На другие гаджеты ее можно будет установить предстоящей осенью.

    Автор: Дана Балан
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