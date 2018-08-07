Назван новый глава совета директоров New Stream Group

Москва, 7 августа. Новым главой совета директоров New Stream Group стал Дмитрий Мазуров, ранее занимавший пост президента группы компаний «Новый поток», сообщает пресс-служба компании.

На прежнюю должность Мазуров был назначен Андрей Зокин. Он также вошел в совет директоров компании. Как уточняется, Зокин будет отвечать за операционное управление компанией и повышение эффективности работы предприятий группы. С 2007 по 2017 год Зокин был вице-президентом Газпромбанка.

New Stream Group владеет нефтяными месторождениями, а также объединяет активы, которые осуществляют нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов на внутреннем и внешнем рынках.