Первый российский «гамма-нож» для лечения рака создадут в «Росатоме»

Москва, 7 августа. Ученые из государственной корпорации «Росатом» примут участие в разработке первого российского «гамма-ножа» для лечения рака.

Как пишет специализированное издание «Страна Росатом», речь идет о специальной установке, с помощью которой можно проводить лучевую терапию злокачественных опухолей головного мозга.

При этом, как отмечается в публикации, это будет первая подобная разработка отечественных ученых – до настоящего времени в России не производилось оборудование для «гамма-ножей».

Погрешность облучения у таких установок не превышает 0,2 миллиметра — это «золотой стандарт» радиохирургии, при этом установка будет дешевле зарубежных за счет использования российских комплектующих, цитирует публикацию РИА Новости.

К слову, эта разработка вошла в число проектов, поданных на проводимый блоком по управлению инновациями «Росатома» конкурса аванпроектов, которые могут войти в перспективный план работ корпорации и получить финансирование.

Добавим, что накануне «Газета.ru» сообщала о том, что ученые из Московского государственного университета предложили новый метод таргетированной терапии рака.