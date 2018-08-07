Азаров разоблачил мифы украинского «министерства правды»

Москва, 7 августа. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook опубликовал статью, которая «скрупулезно разоблачает практически все мифы украинского «министерства правды».

Он предложил своим подписчикам почитать публикацию в прозападном украинском издании Zaxid.net. Как пишет журналист, за время конфликта, вспыхнувшего на Украине в 2014 году, утвердилась ряд мифов в отношении России и Киева.

Первый из них предполагает, что Россия приходит в упадок под санкциями. Как пишет издание, украинские СМИ пишут о значительном падении уровня жизни россиян, несмотря на то, что санкции никак не повлияли на жизнь страны. Журналист добавил, что россияне продолжают «сорить деньгами» на зарубежных курортах Египта, Турции или Европы. При этом основная часть украинцев для таких поездок ищет дешевых туроператоров.

Второй миф говорит о нищете Крыма, который вступил в состав России. По словам автора публикации, «находясь в плену иллюзий, украинцы считают, будто жизнь в Крыму напоминает едва не Чернобыльскую зону отчуждения».

При этом полуостров процветает впервые за многие десятилетия. Третий миф говорит о том, что украинская армия боеспособна, несмотря на то, что у ВСУ нет большого боевого опыта. Еще один миф свидетельствует о том, что якобы Европа на стороне Украины. По словам журналиста, на самом деле Брюссель поддерживает не Киев, а мир, при этом он критикует Украину за коррумпированное правительство и «бестолковую политику на востоке».

Ранее Азаров рассказал, что с 2014 года на Украине идет прогрессирующая деградация образования в стране. Также Азаров прокомментировал падение благосостояния украинцев.