Эксперты оценили законопроект США о новых антироссийских санкциях

Москва, 7 августа. Эксперты прокомментировали представленный в парламенте США законопроект, направленный против российского финансового сектора.

Как считают специалисты, несмотря на то, что документ еще «сырой», не имеет четких формулировок и будет доработан, в случае его принятия он может иметь весьма ощутимые последствия.

Одни эксперты считают, что американские сенаторы, или, как минимум, часть из них, пытается поставить Россию в один ряд с такими государствами, как Иран и Северная Корея, в отношении которых США проводят очень жесткую санкционную политику.

Другая же часть опрошенных РИА Новости экспертов считают, что на столь отчаянный шаг даже самые оголтелые американские парламентарии просто-напросто не рискнут пойти.

Кроме того, как считают специалисты, более конкретно о последствиях новых санкций против России можно будет говорить только после того, как в законопроекте будут прописаны четкие формулировки.

«Если речь идет пока не о попытке Соединенных Штатов Америки объявить войну Российской Федерации, то, по крайней мере, об очень агрессивных действиях в ее направлении», — заявил ведущий экономист агентства Smith`s Research & Gradings Скотт МакДоналд.

Как напоминает «Газета.ru», на днях группа американских сенаторов внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе новыми санкциями, включая госдолг РФ.