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Адвокат Петросяна рассказал, что Степаненко выгоняет артиста из его квартиры
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    Адвокат Петросяна рассказал, что Степаненко выгоняет артиста из его квартиры

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    Адвокат Петросяна рассказал, что Степаненко выгоняет артиста из его квартиры

    Москва, 7 августа. Российская артистка Елена Степаненко поменяла замки и не пускает супруга Евгения Петросяна домой, заявил адвокат Сергей Жорин, который представляет Петросяна в суде.

    По его словам, квартира оформлена на Петросяна, в ней находится основное имущество и антиквариат супругов. При этом жилище фактически «оккупировано» Степаненко. По словам представителя защиты, Степаненко не пускает Петросяна в дом, а также не допускает экспертов к описи имущества.

    Как пишет «Комсомольская правда», при этом Петросян, по словам адвоката, может вскрыть эту квартиру и поменять замок, но надеется все решить мирным путем. Напомним, ранее СМИ написали о появлении заявления о разделе имущества Петросяна и Степаненко в списке судебных документов. Позже стало известно, что пара расходится и подала на развод. При этом официального комментария по этому поводу ни Степаненко, ни Петросян еще не дали. Петросян призвал в социальных сетях не унывать и быть оптимистами.

    Адвокат Петросяна рассказал, что Степаненко выгоняет артиста из его квартиры

    Автор: Алия Садыкова
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