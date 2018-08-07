Адвокат Петросяна рассказал, что Степаненко выгоняет артиста из его квартиры

Москва, 7 августа. Российская артистка Елена Степаненко поменяла замки и не пускает супруга Евгения Петросяна домой, заявил адвокат Сергей Жорин, который представляет Петросяна в суде.

По его словам, квартира оформлена на Петросяна, в ней находится основное имущество и антиквариат супругов. При этом жилище фактически «оккупировано» Степаненко. По словам представителя защиты, Степаненко не пускает Петросяна в дом, а также не допускает экспертов к описи имущества.

Как пишет «Комсомольская правда», при этом Петросян, по словам адвоката, может вскрыть эту квартиру и поменять замок, но надеется все решить мирным путем. Напомним, ранее СМИ написали о появлении заявления о разделе имущества Петросяна и Степаненко в списке судебных документов. Позже стало известно, что пара расходится и подала на развод. При этом официального комментария по этому поводу ни Степаненко, ни Петросян еще не дали. Петросян призвал в социальных сетях не унывать и быть оптимистами.