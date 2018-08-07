Это дискриминация: организация Sport for all призвала ФИФА снять санкции с Крыма

Севастополь, 7 августа. Международная организация Sport for all обратилась к Международной федерации футбола и Союзу европейских футбольных ассоциаций (ФИФА и УЕФА соответственно — Прим.ФАН) с просьбой отказаться от дискриминационной политики в отношении Крыма.

Отмечается, что речь в том числе идет о разрешении на создание фан-зон в республике во время крупных стартов.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что Российская Федерация провела один из лучших мундиалей в истории. Невзирая на высокий уровень организации международного турнира, ФИФА де-факто оставила жителей Крыма без футбольного праздника.

Менеджеры ФИФА запретили открывать официальные зоны для болельщиков и проводить коммерческие трансляции игр первенства мир на российском полуострове. В связи с этим организация Sport for all призвала ФИФА снять подобные ограничения с Крыма, пишут «Известия».

«Мы считаем это дискриминацией. Спорт — вне политики. Жители всех регионов мира должны пользоваться одинаковыми правами и иметь возможность без ограничений смотреть матчи, болеть за свои сборные и поддерживать любимых игроков», — подчеркнули в организации.

Президент организации Янис Кузинс заявил, что никто не требует каких-либо заявлений по этому поводу, подчеркнув, что ФИФА должна просто снять данные санкции.

Крым стал частью РФ в марте 2014 после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

Чемпионат мира по футболу 2018 года прошел в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.