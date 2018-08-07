Это только повысит уровень возмущения: в Киеве прокомментировали предложение Омеляна закрыть ж/д сообщение с Россией

Киев, 7 августа. Неофициальные перевозчики способны обойти запрет на железнодорожное сообщение Украины с Россией, который может быть введен по инициативе украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Об этом заявил замминистра «по делам временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука.

Тука признался, что не понимает конченой цели предложенной Омеленом инициативы. По словам замминистра, ему бы тоже хотелось, чтобы граждане Украины «не имел ни малейшего желания ехать в страну-агрессора». Но если у людей есть такое желание, они будут стремиться его реализовать.

«Если мы, правительство, усложним им возможность попасть туда, куда они стремятся, то это только повысит уровень возмущения действиями украинского правительства для части наших граждан. Стоит ли это делать? Я не понимаю», — заявил Георгий Тука в эфире украинского телеканала NewsOne.

Замминистра заключил, что бизнес найдет запрещенным поездам альтернативу «в течении двух-трех дней».

Напомним, портал URA.ru сообщил, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал о возможном прекращении железнодорожного сообщения Украины с Россией. По словам министра, такую возможность рассматривают украинские власти. Позже стало известно, что инициативу в ближайшее время может обсудить правительство Украины.

Ранее с критикой предложения Омеляна выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Политик отметил, что от прекращения железнодорожного сообщения пострадают работающие в России украинцы.