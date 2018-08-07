Украинские силовики обстреляли Сокольники и Лозовое в ЛНР

Луганск, 7 августа. Украинские силовики за прошедшие сутки два раза обстреляли позиции Народной милиции в Луганской народной республике. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР. Отмечается, что за сутки ВСУ два раза нарушили режим тишины.

Они обстреляли ЛНР из минометов 82 миллиметра, а также применили гранатометы различных типов, крупнокалиберное и стрелковое оружие. Под огонь киевских военных попали Сокольники, Лозовое. Всего по территории ЛНР было выпущено около 10 снарядов.

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. Напомним, с 1 июля в Донбассе действует «хлебное» перемирие из-за сезона уборки урожая. Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР весной 2014 года, когда Донбасс объявил о своей независимости в связи с государственным переворотом на Украине. По данным ООН, за время конфликта на юго-востоке Украины погибли около 10 тысяч человек.