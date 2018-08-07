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Россия
«Большая тройка» отменяет плату за входящие звонки в поездках по России
Общество
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    «Большая тройка» отменяет плату за входящие звонки в поездках по России

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    «Большая тройка» отменяет плату за входящие звонки в поездках по России

    Москва, 7 августа. Крупнейшие сотовые операторы России, входящие в так называемую «большую тройку», объявили о скорой отмене взимания платы за входящие звонки во время поездок по стране.

    Заявления на тему прозвучали в официальных сообщениях МТС, «Вымпелкома», работающего под брендом «Билайн» и «Мегафона». При этом, как сообщают СМИ, такое коллегиальное решение было принято на фоне рассматриваемого в ФАС дела.

    Итак, «Вымпелком» отменит плату за входящие звонки уже менее чем через две недели, то есть с 20 августа. При этом, как уточнили в компании, исходящие звонки, смс и интернет-трафик тарифицируется «как дома» уже с апреля.

    Также в течение августа большая часть абонентов «Мегафона» перестанут платить за входящие звонки из других регионов. Оставшиеся клиенты компании – в первой половине сентября.

    Как сообщили РИА Новости в МТС, в компании также практически все готово к отмене взимания платы за входящие звонки из других субъектов РФ. Случится это в «самое ближайшее время».

    «Газета.ru» напоминает, что в Федеральной антимонопольной службе продолжается рассмотрение дела о необоснованно высоких ценах на внутрисетевой роуминг в России.

    Автор: Константин Терехов
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