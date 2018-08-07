Назван топ-6 быстроржавеющих автомобилей

Москва, 7 августа. Эксперты назвали автомобили, которые сильнее всего подвержены ржавчине. Рейтинг составили автомобильные эксперты журнала Novate.

Отмечается, что самым поддающимся коррозиции автомобилем является «Волга». Как уточнили специалисты, такие автомобили сейчас можно встретить редко, но в начала 2000-х годов они пользовались большим спросом. Корпус «Волги» состоит металла плохого качества, из-за него машина начинает ржаветь практически спустя пару лет использования.

На втором месте находится Ford Mondeo 2007–2014 годов выпуска. По словам экспертов, его корпус особенно быстро ржавеет в регионах с длинными периодами холодов. Третье место принадлежит Opel Astra 1998–2004 годов, так как машина получила некачественный заводской кузов.

Кроме того, в списке также оказались Nissan Almera 1995–2006 годов, ржавчина на котором появляется на дверях, крышках капота и багажника, а также порогах. Шестое место принадлежит Mazda 6 (2002–2012 годы) из-за плохой защиты от ржавчины.