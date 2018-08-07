Истребители-перехватчики МиГ-31БМ подняли по тревоге в Красноярском крае

Красноярск, 7 августа. Истребители-перехватчики МиГ-31БМ подняли по тревоге во время учений в Красноярском крае. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«Авиационный истребительный полк объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированный в Красноярском крае, поднят по тревоге в рамках начавшегося учения противовоздушной обороны и авиации ЦВО», — следует из сообщения.

Пилотам МиГ-31БМ необходимо совершить перелет на военный аэродром «Домна», расположенный в Забайкальском крае, преодолев расстояние в тысячу километров.

Кроме того, экипажи отработают учебно-тренировочные задачи по сближению с целями и их ликвидацию на указанных рубежах перехвата ракетами класса «воздух-воздух».

Отмечается, что в маневрах участвуют свыше 10 истребителей Миг-31БМ, а также более 500 военнослужащих.