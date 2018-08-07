Прогнать паразитов-политиков, установить патриотическую власть: Азаров рассказал о задачах украинского народа

Киев, 7 августа. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал главу украинского Минтранса Владимира Омеляна за предложение прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Мнением политик поделился в социальной сети Facebook.

По словам Азарова, после государственного переворота украинские власти не оставляют «больной идеи» разорвать все связи с Россией, не только экономические и транспортные, но и культурные, исторические, языковые и даже семейные связи. Говоря о предложении Омеляна, Азаров напомнил биографию министра.

Владимир Омелян закончил Львовский университет. С 2000 года восемь лет работал в МИД «мелким клерком». Далее Омелян работал в различных министерствах, после чего в 2016-м году премьер-министр Украины Владимир Гройсман назначил его министром инфраструктуры.

«Все это огромное хозяйство вручают человеку, который в своей жизни тяжелее шариковой авторучки ничего не держал. И вот такой тип «без году неделя» отработав, выступает с такими громогласными заявлениями», — подчеркивает Азаров.

Политик отметил, что Омелян «даже не задумался» о связывающих народы России и Украины кровных узах, а также о том, что украинцам негде работать, и они трудоустраиваются в России. Ведь «верой в Бандеру и Шухевича, и призрачное светлое будущее сыт не будешь».

Азаров заявил, что политика вражды к России не принесет ничего хорошего народу Украины. Он также выразил уверенность, что после смены власти в Киеве все конфликтные вопросы с Россией могут быть урегулированы.

«На сегодняшний день задача украинского народа — осознать свою перспективу, прогнать всех паразитов-политиков, установить надежную патриотическую власть, и вместе с этой властью сделать все, чтобы по крайней мере дети и внуки жили в процветающей Украине!», — заключил Николай Азаров.

Ранее Газета.ru сообщила, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о возможности рассмотрения кабмином вопроса о прекращении в ближайшее время железнодорожного сообщения с Россией.