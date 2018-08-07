Лондон требует экстрадиции россиян по делу Скрипалей — The Times

Лондон, 7 августа. Лондон будет добиваться экстрадиции двух подозреваемых из России, которые якобы могли участвовать в отравлениях Солсбери.

Детективы из Скотланд-Ярда уверены, что они определили потенциальных преступников и запрос на экстрадицию является частью плана по возобновлению давления на Кремль. Как пишет The Times, это повторило бы дипломатический скандал, который разразился после отравления в марте экс-полковника ГРУ Сергея Скрипала и его дочери Юлии.

Как пишет издание, российские подозреваемые были идентифицированы после того, как детективы перекрестно проверили кадры с записями людей, въезжавших в страну во время атаки в Солсбери. По мнению полиции, они проходят по пассажирским спискам.

Источники издания подтверждают, что правоохранительные органы работают над запросом о выдаче. Однако представители Уайтхолла заявили, что это один из вариантов, а окончательное решение о выдаче ордера принято не было.

Напомним, экс-полковник ГРУ и его дочь были найдены с признаками отравления в Солсбери в марте. Лондон без доказательств обвинил в этом Россию. Великобритания до сих пор не обнародовала данные, касающиеся инцидента. Позже официальный Лондон объявил о высылке из страны 23 дипломатов РФ и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Москва ответила зеркально. За действиями Лондона последовала высылка дипломатов и из других стран.

Ранее МИД РФ указал на признаки причастности к отравлению Скрипаля британских спецслужб. В Москве обратили внимание, что власти Британии не способны обеспечить безопасность российских граждан на своей территории. Кроме того, британские власти пренебрегают «всеми нормами международного права, этики и просто здравого смысла».

В МИД РФ при этом подчеркнули, что от граждан Британии скрывают ключевые моменты этого инцидента, как и факт существования недалеко от Солсбери, где отравили Скрипаля, секретной лаборатории, где, «как всем известно, проводились работы по созданию химического оружия». Все эти признаки дают Москве основания полагать, что к отравлению бывшего офицера ГРУ причастны британские спецслужбы.