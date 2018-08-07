Циничные и бестолковые: эксперт перечислил варианты сценариев предвыборной кампании Порошенко

Киев, 7 августа. Абсолютно любые провокации возможны во время президентских выборов на Украине в 2019 году. Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил политолог Сергей Михеев.

По мнению эксперта, нельзя исключать самые различные варианты предвыборной кампании текущего главы Украины Петра Порошенко. Михеев выразил уверенность в том, что президент Украины может пустить в ход и оружие.

«Даже самые невероятные, абсурдные, циничные и бестолковые (сценарии предвыборной кампании на Украине — Прим.ФАН). От активизации боевых действия в Донбассе, в которой, естественно, обвинят российскую сторону, до всевозможных покушений на Порошенко. Если необходимо будет поднимать рейтинги», — перечислил эксперт варианты сценариев предвыборной кампании Порошенко.

Политолог считает, что российские власти будут спокойно ожидать результатов украинских выборов, не предпринимая никаких действий, передает «ПолитНавигатор».

С нынешним руководством Украины бесполезно садиться за стол переговоров, поэтому российская сторона будет просто ожидать исхода выборов-2019, объяснил Михеев.

Напомним, действующее руководство Украины пришло к власти в апреле 2014 года в результате государственного переворота в стране.

Выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года.