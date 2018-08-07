Меню
Украина
Циничные и бестолковые: эксперт перечислил варианты сценариев предвыборной кампании Порошенко
Общество
Два корпуса ЖК «Новая Каменка» в Петербурге сдадут в сентябре
Следующая новость
Загрузка...

    Циничные и бестолковые: эксперт перечислил варианты сценариев предвыборной кампании Порошенко

    767

    Циничные и бестолковые: эксперт перечислил варианты сценариев предвыборной кампании Порошенко

    Киев, 7 августа. Абсолютно любые провокации возможны во время президентских выборов на Украине в 2019 году. Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил политолог Сергей Михеев.

    По мнению эксперта, нельзя исключать самые различные варианты предвыборной кампании текущего главы Украины Петра Порошенко. Михеев выразил уверенность в том, что президент Украины может пустить в ход и оружие.

    «Даже самые невероятные, абсурдные, циничные и бестолковые (сценарии предвыборной кампании на Украине — Прим.ФАН). От активизации боевых действия в Донбассе, в которой, естественно, обвинят российскую сторону, до всевозможных покушений на Порошенко. Если необходимо будет поднимать рейтинги», — перечислил эксперт варианты сценариев предвыборной кампании Порошенко.

    Политолог считает, что российские власти будут спокойно ожидать результатов украинских выборов, не предпринимая никаких действий, передает «ПолитНавигатор».

    С нынешним руководством Украины бесполезно садиться за стол переговоров, поэтому российская сторона будет просто ожидать исхода выборов-2019, объяснил Михеев.

    Напомним, действующее руководство Украины пришло к власти в апреле 2014 года в результате государственного переворота в стране.

    Выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года.

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.